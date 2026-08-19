«Краснодар» одержал победу над «Динамо» в матче Кубка России

Tекст: Катерина Туманова

Футбольный клуб «Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» в рамках матча второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, передает РИА «Новости». Встреча группы B прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 44-й минуте забил Казбек Мукаилов. В прошлом сезоне футболист отличился дважды за «Краснодар», оформив дубль в гостевом матче Кубка России против столичного «Динамо» (4:0) 13 августа 2025 года.

Перед началом игры основной вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев получил приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу сезона в России.

За матчем с трибун наблюдал лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин.

По итогам двух туров «Краснодар» набрал пять очков, одержав одну победу в основное время и одну по пенальти. В активе «Динамо» три балла. В третьем туре «Краснодар» 1 сентября сыграет в гостях с воронежским «Факелом», а «Динамо» 3 сентября примет на своем поле грозненский «Ахмат».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем туре чемпионата России футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Ростовом». Ранее московские армейцы одолели столичный «Локомотив» в серии пенальти Кубка России. Гол Облякова принес ЦСКА победу над воронежским «Факелом».