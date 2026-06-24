Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Встреча группы L состоялась в Торонто и завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 54-й минуте забил Анте Будимир, появившийся на поле во втором тайме, передает РИА «Новости».

В турнирной таблице квартета лидирует Англия с четырьмя очками. Следом идут Гана, набравшая столько же баллов, Хорватия с тремя очками и Панама без набранных баллов. Панамские футболисты лишились шансов на выход в плей-офф.

В заключительном туре 27 июня состоятся матчи Панама – Англия и Хорватия – Гана. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных и завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Англии обыграла хорватов со счетом 4:2 в первом туре. Команда Ганы с минимальным преимуществом победила панамских футболистов.