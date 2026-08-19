Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Тбилиси осудил призыв радикалов к Украине бить по грузинским нефтетерминалам
Госминистр Грузии Мамука Мдинарадзе подверг резкой критике призыв местных радикалов к Украине ударить по грузинским нефтетерминалам за поставки бензина в Абхазию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Радикалы всегда мечтали о дожде из бомб в Грузии. А сейчас они буквально наводят на цели», – заявил он.
В среду грузинский радикальный активист Георгий Ахобадзе заявил, что «следует ожидать прилетов украинских «птичек» на грузинские нефтетерминалы».
По его словам, грузинские нефтетерминалы «уже являются легальной целью» для ВСУ Украины.
«Не удивляйтесь, услышав большие взрывы», – сказал он.
Из гуманитарных соображений частный грузинский бизнес поставил за последние недели в Абхазию 680 тонн горючего в рамках «Закона об оккупированных территориях». Правительство поддерживает эту инициативу, радикальная оппозиция выступает против.