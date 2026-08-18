Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Напавшая на сестер в Уфе девушка частично признала вину
Подозреваемая в нападении с ножом на двух несовершеннолетних сестер в Уфе 16-летняя девушка заявила, что признает вину в нападении, но частично, сообщил следователь в суде.
«Вину признала частично», – заявил следователь в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения, передает ТАСС.
Следствие ходатайствует о заключении подозреваемой под стражу на два месяца. Прокуратура поддержала эту позицию.
Заседание проходит в открытом режиме в Кировском районном суде Уфы. Журналистам разрешили присутствовать в зале, однако съемка ограничена из-за несовершеннолетнего возраста обвиняемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух девочек. Вскоре полицейские задержали скрывшуюся с места преступления подозреваемую. Находившийся в квартире 10-летний брат пострадавших позвал на помощь соседей.