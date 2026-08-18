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В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали три человека
В результате новых подземных толчков на юге Испании пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, которую пришлось госпитализировать.
Землетрясение в провинции Гранада привело к травмам у трех местных жителей, передает РИА «Новости».
Испанская телерадиокомпания TVE сообщила подробности о состоянии пострадавших.«Все трое получили легкие травмы, при этом одна из пострадавших – несовершеннолетняя девушка – была доставлена в больницу», – уточнили журналисты.
Глава правительства Андалусии Хуанма Морено обратился к населению с призывом соблюдать максимальную осторожность. Он подчеркнул, что специалисты прогнозируют возможное продолжение сейсмической активности и афтершоков в данном районе.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ранее зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 вблизи Гранады. Очаг подземных толчков находился на глубине пяти километров. В течение часа после основного удара сейсмологи зарегистрировали 11 афтершоков магнитудой от 2,6 до 4,2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,3.
В конце июня этого года у побережья Венесуэлы сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9. Вскоре после этого специалисты зарегистрировали в южноамериканской республике десять новых афтершоков.