Обрушение крыши аэропорта в Испании произошло из-за мощного землетрясения

Tекст: Ирма Каплан

Рано утром в понедельник землетрясение произошло на юге Испании, включая популярные туристические курорты Коста-дель-Соль и Аликанте. Национальный географический институт Испании (IGN) зафиксировал землетрясение у мыса Кабо-де-Гата на побережье Альмерии в 7.13 утра по местному времени, пишет Independent.

Максимальная интенсивность землетрясения достигла 4-5 баллов (от умеренного до сильного) по Европейской макросейсмической шкале, которая насчитывает девять уровней.

Оно произошло примерно в 30 км от побережья на глубине почти двух км ниже уровня моря и ощущалось в сотнях городов и деревень по всей Андалусии и региону Леванте, сообщал IGN.

Согласно отчету IGN, было зарегистрировано 18 афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 3,4 и произошел всего через пять минут после основного землетрясения.

В Альмерии после того, как землетрясение потрясло сотни городов, обрушилась крыша аэропорта, а также пострадал автосалон.

Сотрудник аэропорта рассказал местным СМИ о том, как были слышны несколько громких звуков один за другим, а затем раздался громкий хлопок, и появилось огромное облако пыли.

«Мы очень испугались. Некоторые сотрудники аэропорта пили утренний кофе. К счастью, никто не пострадал», – добавил он.

Испанская газета El Pais сообщила, что Гранада, Малага и Хаэн, а также Мурсия, Аликанте и Альбасете на востоке, оказались в числе наиболее пострадавших регионов.