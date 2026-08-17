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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    17 августа 2026, 21:48 • Новости дня

    Главы МИД Турции и Ирана обсудили открытие Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководители дипломатических ведомств Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры на тему Ормузского пролива, сообщил источник в турецком министерстве иностранных дел.

    Телефонный разговор состоялся в понедельник, 17 августа, сказал собеседник РИА «Новости».

    «В ходе переговоров была обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огня», – добавил он. Другие подробности состоявшейся беседы не раскрываются.

    В начале августа Аракчи анонсировал финальную стадию переговоров с Оманом по судоходству.

    Позже Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении движения судов.

    В рамках этих контактов стороны согласовали создание единого среднего коридора через Ормузский пролив.

    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

    Комментарии (5)
    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

    Комментарии (25)
    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

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    15 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского

    Иранский дипломат Багаи обвинил США во лжи цитатой Достоевского

    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского
    @ Foad Ashtari/SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сравнил американскую дипломатию на Ближнем Востоке с поведением героя романа «Братья Карамазовы», указав на патологическую склонность Вашингтона к обману.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи использовал слова старца Зосимы из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» для критики американского внешнеполитического курса, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал на «крайнюю зависимость от лжи» в действиях Соединенных Штатов в отношении исламской республики и ближневосточного региона в целом.

    «Этот отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского метко описывает ситуацию, в которой оказались система управления и внешняя политика США в отношении Ирана и региона из-за их крайней зависимости от «лжи»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим»», – написал представитель ведомства на своей странице в соцсети.

    В последнее время Вашингтон и Тегеран при содействии ближневосточных посредников пытаются согласовать условия нового соглашения для завершения противостояния.

    Ранее, 9 августа, американский лидер отмечал, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не в полную силу на фоне якобы ухудшающегося экономического положения исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Дональда Трампа о прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

    Месяцем ранее исламская республика получила от международных посредников пакет предложений по деэскалации конфликта с Соединенными Штатами.

    В июне иранское дипломатическое ведомство анонсировало скорое завершение работы над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

    Комментарии (4)
    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

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    17 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

    Тегеран и Вашингтон договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Иран и США согласились сохранить режим тишины еще на 60 дней, поскольку действие подписанного в июне меморандума истекает уже в понедельник.

    Соединенные Штаты и Иран достигли окончательной договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Информацию об успешном завершении диалога подтвердил саудовский канал Al Arabiya.

    «Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», – сообщили источники телеканала.

    Собеседники также добавили, что срок действия предыдущего меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник. Известно, что первоначальный документ стороны подписали в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле иранский МИД констатировал кризис в исполнении документа из-за взаимных военных ударов.

    Для подготовки окончательного мирного договора стороны сформировали специализированные технические группы.

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    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

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    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

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    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    16 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    В РСМД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия США через Турцию

    РСМД: Поставки оружия США Киеву через Турцию отдаляют урегулирование конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Турцией оружия США Вооруженным силам Украины негативно скажутся на перспективах урегулирования конфликта, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    По словам Тимофеева, вероятная передача турецкой стороной американских вооружений украинской армии серьезно отодвинет перспективы мирного завершения текущего кризиса, передает ТАСС.

    «С российской точки зрения, это отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения – нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся», – сказал гендиректор РСМД.

    Эксперт также обратил внимание на изменение тактики Соединенных Штатов. Если раньше американское вооружение передавалось украинской армии напрямую, то теперь Вашингтон перешел к косвенным поставкам.

    Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Власти Турции заявили об отсутствии информации по этому вопросу.

    Анкара не планирует передавать украинской армии оружие собственного производства.

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    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    15 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

    В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В сети появились кадры нефтяного пятна, распространяющегося из Персидского залива к берегам иранского острова Кешм, загрязнение зафиксировано в трех прибрежных районах и на некоторых участках морской поверхности, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

    Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

    Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут  ответственность за устранение последствий.

    «Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.

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    16 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская армия назначила награду за убитых или плененных солдат США

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные денежные премии за нейтрализацию американских военнослужащих, а для женщин предусмотрен двойной тариф.

    Командующий армии Ирана Амир Хатами объявил о назначении награды в 30 тыс. долларов за каждого убитого или взятого в плен американского солдата, передают РИА «Новости». По его словам, инициатива стала ответом на многочисленные просьбы граждан.

    «Учитывая большое количество запросов на участие в финансовом джихаде, был разработан план, согласно которому лицу, убившему или захватившему в плен американского солдата, армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или 5 миллиардов иранских туманов. Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение», – заявил военачальник.

    Кроме того, иранские вооруженные силы намерены скупать оружие, использованное для ликвидации солдат США. Военное ведомство готово платить за него двойную рыночную цену, а взамен изъятого арсенала будет выдавать исполнителям новое вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана утвердили правило ликвидации одного американского военнослужащего за каждого погибшего иранца.

    Ранее государственное телевидение одной из иранских провинций объявило о денежном вознаграждении за захват живым пилота американского истребителя F-35.

    В августе верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил генерала Али Абдоллахи новым главой Генерального штаба армии.

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