Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
НЦ «Россия» запустил конкурс для формирования архитектурного фасада страны
Президент Владимир Путин обсудил с ведущими урбанистами запуск масштабного конкурса, призванного определить выразительный и практичный дизайн будущих отечественных городов.
В ходе рабочей поездки главы государства в Бурятию состоялась встреча с профильными специалистами по пространственному развитию, передает Telegram-канал Национального центра «Россия».
Участники мероприятия обсудили вопросы градостроительства и благоустройства современных общественных пространств.
Директор Центра развития территорий Амурской области Петр Стрелец рассказал о новой инициативе. «Совместно с Советом по архитектуре при Национальном центре «Россия» и застройщиком мы начинаем архитектурный конкурс по подбору вариантов того, что же такое современный облик России, что же такое «фасад» России и как он должен выглядеть», – отметил специалист.
Основатель бюро Concrete Jungle Феликс Машков добавил, что на Дальнем Востоке сформировалась сильная школа урбанистики. Местные специалисты активно создают современные и комфортные зоны отдыха своими силами.
Владимир Путин поддержал предложенный подход к проектированию. Российский лидер подчеркнул важность создания не просто удобных, но и выразительных зданий. По его словам, необходимо избегать серых построек, чтобы будущие поколения могли искренне гордиться архитектурным наследием эпохи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин пообщался со специалистами по развитию территорий в Улан-Удэ.
В конце июля в Национальном центре «Россия» наградили лауреатов первой отечественной архитектурной премии.
Весной архитектурное бюро ATRIUM представило концепцию будущего здания этого учреждения.