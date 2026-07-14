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ВС России поразили места хранения и цеха сборки дальних беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия.
Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 715 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 166 беспилотников, 665 ЗРК, 30 152 танка и других бронемашин, 1 757 боевых машин РСЗО, 35 758 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 445 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников. В частности, Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель».
Накануне ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ.