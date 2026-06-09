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Дрон ВС России уничтожил украинскую гаубицу за 1,5 млн долларов
В Харьковской области точным ударом беспилотника ликвидирована буксируемая версия украинской самоходки «Богдана-Б», оснащенная орудием натовского калибра, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Под Купянском оператор нашего ударного БПЛА одним точным попаданием уничтожил гаубицу «Богдана-Б», – пояснил собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что это новейшая украинская гаубица, она оценивается примерно в 1,5 млн долларов.
Артиллерийская система использует боеприпасы калибра 155 мм, соответствующего стандартам НАТО. Модификация гаубицы была принята на вооружение в 2025 году, предприятия украинского ВПК произвели свыше 100 подобных установок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские войска также поражали украинскую буксируемую артиллерийскую установку «Богдана-Б».