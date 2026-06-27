Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Алексей Панин задолжал налоговой почти 2,5 млн рублей», – сообщает Ura.Ru URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash. Издание отмечает, что финансовые трудности преследуют артиста уже несколько лет.

Осенью прошлого года исполнительное производство по кредитам на сумму 411 тыс. рублей было прекращено. Приставы не смогли найти ни самого актера, ни его имущества, ни средств на банковских счетах. При этом долги по налогам и сборам в размере около 212 тыс. рублей сохранились.

В 2016 году репутация артиста серьезно пострадала после выхода телевизионного сюжета. В эфире федерального канала показали видеоролик компрометирующего характера. Сам Панин тогда заявлял, что на кадрах запечатлен похожий на него человек, а само видео смонтировано для дискредитации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года суд обязал актера погасить долг по кредитной карте его покойной матери.

В конце 2024 года Апелляционный военный суд оставил без изменения заочный приговор артисту за оправдание терроризма.

Ранее Росфинмониторинг включил Алексея Панина в список террористов и экстремистов.