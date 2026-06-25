Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.