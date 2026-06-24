В Лос-Анджелесе арестовали давившего людей угонщика

В Калифорнии арестовали угонщика за умышленные наезды на пешеходов

Tекст: Мария Иванова

Полиция США взяла под стражу злоумышленника, совершившего серию умышленных наездов на людей. Инцидент произошел на прошлой неделе в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Вооруженный ножом 45-летний Хуан Луис Эстрада совершил угон автомобиля в центре Лос-Анджелеса. После этого он направился в город Калвер-Сити, по пути целенаправленно сбивая пешеходов. Правоохранительные органы организовали погоню за подозреваемым, которая завершилась его задержанием после столкновения с другим транспортным средством. Ранее в прессе появлялась информация о том, что в результате действий злоумышленника пострадали как минимум восемь человек.

«Хуан Луис Эстрада был арестован после серии преступлений в нескольких городах, включавших угон автомобиля и многочисленные умышленные наезды», – сообщили в эфире канала Fox 11 Los Angeles.

В настоящее время задержанному предъявлены обвинения по десяти пунктам. Ему инкриминируют покушение на убийство, угон транспортного средства и нападение на сотрудника полиции. Сумма залога для освобождения из-под стражи установлена в размере 10,25 млн долларов. Полиция продолжает выяснять мотивы преступника и проверяет возможную причастность других лиц к планированию или совершению этих преступлений.

Напомним, ранее эксперты предупредили о рисках терактов на 78 матчах ЧМ в США.