Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин призвал выпускников военных вузов расти профессионально
Заканчивающие военные вузы студенты должны всю службу заниматься профессиональным ростом, поскольку без знаний не бывает побед, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН.
«И особо подчеркну – важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться, потому что без знаний не может быть побед», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он поздравил их с успешным окончанием учебы.
«Товарищи офицеры, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов», – отметил глава государства.
Выпускники, по его словам, проявили себя в освоении знаний ведомств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ровно год назад президент России поздравлял выпускников военных вузов с успешным окончанием обучения.