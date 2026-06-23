Путин призвал выпускников военных вузов расти профессионально

Tекст: Алексей Дегтярёв

«И особо подчеркну – важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться, потому что без знаний не может быть побед», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он поздравил их с успешным окончанием учебы.

«Товарищи офицеры, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов», – отметил глава государства.

Выпускники, по его словам, проявили себя в освоении знаний ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ровно год назад президент России поздравлял выпускников военных вузов с успешным окончанием обучения.