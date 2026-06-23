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Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии
«Слезная» отставка с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала «кармой» за антигрузинские санкции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он напомнил, что правительство Великобритании в феврале за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине наложило санкции на грузинские телекомпании «Имеди» и «PosTV».
«Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушел в слезах», – сказал глава правительства Грузии.
По словам Ираклия Кобахидзе, «это карма вернулась к Стармеру».
«Позор Великобритании, которая традиционно считалась родиной прав человека и которая решила закрыть грузинские телекомпании, совершила нападение на свободные СМИ в Грузии», – заявил премьер-министр Грузии.
«Это и личный позор Кира Стармера», – отметил он.