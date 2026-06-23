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МОК лишил медали легкоатлетку Гулиеву
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации Екатерины Гулиевой, которая с 2021 года представляет Турцию, сообщает МОК.
На тех соревнованиях российская бегунья финишировала третьей, а серебро получила уже позже, после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой. Победительницей забега тогда стала легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня, передает РИА «Новости».
В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных базы московской антидопинговой лаборатории LIMS. Ее апелляция была отклонена в мае 2025 года.
После нового решения МОК медали финального забега перераспределены так: кенийка Памела Джелимо получит серебряную награду, американка Алисия Монтано станет бронзовым призером. Гулиевой сейчас 35 лет, с 2021 года она выступает за сборную Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской бегуньи Екатерины Поистоговой на лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 800 метров.
CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров.
CAS оставил в силе перераспределение медалей командных соревнований Олимпиады 2022 года по фигурному катанию после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.