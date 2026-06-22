«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.28 комментариев
В Катаре при взрыве на заводе по переработке СПГ 18 человек пропали без вести
При взрыве в Катаре 54 человека пострадали и 18 пропали без вести
В результате взрыва на ключевом катарском заводе по переработке сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в воскресенье пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.
Взрыв произошел во время запуска газораспределительного терминала Барзан, после чего возник пожар, сообщила компания QatarEnergy. Власти заявили, что причиной взрыва стала техническая авария, и утечка не представляет угрозы для общественной безопасности, передает Reuters.
Поисковые группы разыскивают 18 пропавших без вести, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что 54 человека пострадали из-за происшествия.
Катарская международная поисково-спасательная группа в сотрудничестве с командами гражданской обороны проводит розыск пропавших без вести.
Компания QatarEnergy не сообщила о каком-либо ущербе электростанции, которая поставляет газ на внутренний рынок.
Ранее стало известно, что в крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв.