В Катаре при взрыве на заводе по переработке СПГ 18 человек пропали без вести

При взрыве в Катаре 54 человека пострадали и 18 пропали без вести

Tекст: Катерина Туманова

Взрыв произошел во время запуска газораспределительного терминала Барзан, после чего возник пожар, сообщила компания QatarEnergy. Власти заявили, что причиной взрыва стала техническая авария, и утечка не представляет угрозы для общественной безопасности, передает Reuters.

Поисковые группы разыскивают 18 пропавших без вести, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что 54 человека пострадали из-за происшествия.

Катарская международная поисково-спасательная группа в сотрудничестве с командами гражданской обороны проводит розыск пропавших без вести.

Компания QatarEnergy не сообщила о каком-либо ущербе электростанции, которая поставляет газ на внутренний рынок.

Ранее стало известно, что в крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв.



