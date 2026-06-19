МИД отменил рекомендации для россиян не ездить в страны Персидского залива

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство иностранных дел России официально сняло рекомендации ограничить поездки граждан в страны Персидского залива, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

«В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – говорится в заявлении министерства.

Накануне, в ночь на 18 июня, Иран и Соединенные Штаты дистанционно заключили соглашение. Документ предусматривает окончание вооруженного противостояния, начавшегося 28 февраля. Кроме того, меморандум устанавливает четкие сроки снятия американской морской блокады и возобновления иранского судоходства в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первое с начала конфликта судно прошло через Ормузский пролив по официальному маршруту.

Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных потерях туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.