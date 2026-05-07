В Подмосковье задержали серийных малолетних взломщиков магазинов
Правоохранители в Московской области поймали с поличным юных злоумышленников, которые по ночам вскрывали торговые точки с помощью лома и похищали ценные вещи, сообщила глава управления информации ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
Сотрудники ППС в Жуковском задержали двоих 15-летних подростков, подозреваемых в совершении серии краж, пояснила Петрова, передает РИА «Новости».
Ночью злоумышленники вскрыли ломом продуктовый магазин на улице Гарнаева, откуда вынесли алкоголь и кассовый ящик. Затем они проникли в торговый комплекс на Нижегородской улице. Там молодые люди украли ноутбук из ателье и мобильный телефон из зубопротезного кабинета.
Патрульные заметили подозрительных юношей, которые попытались сбежать при виде полицейской машины. При досмотре у них нашли балаклаву, лом, стеклобой, деньги и технику. Позже выяснилось, что задержанные причастны к ограблению табачного и хлебного магазинов, а общий ущерб достиг 200 тыс. рублей.
Подростки признались, что продали табачные изделия ради покупки телефона и наушников. Оставшуюся технику они также собирались сбыть. Против несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по статье о краже, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
В подмосковном Ступине сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего подростка за попытку поджога магазина спецодежды.