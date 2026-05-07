МЧС объявило режим ракетной опасности в Татарстане

Киев заявил об «отказе» России от перемирия

Tекст: Вера Басилая

Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

«Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.