  • Новость часаВоенкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    25 комментариев
    5 мая 2026, 13:47 • Новости дня

    Испания отказалась участвовать в силовой операции в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испания исключает возможность участие в силовой операции в Ормузском проливе и считает, что любые действия военного характера могут привести к эскалации, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

    Испания исключает участие в силовой операции в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Альбарес в интервью каналу TVE подчеркнул: «Мы исключаем любое участие в силовой операции и любые действия, которые могут привести к эскалации. Этого сейчас нужно избегать любой ценой, потому что риск войны сохраняется постоянно». Мадрид уверен, что конфликт не может быть решен военным путем, а условий для проведения операции под флагом ООН на данный момент нет.

    Министр также заявил, что ситуация вокруг пролива находится в состоянии «двойной блокировки» со стороны Ирана и США, а статус-кво он назвал «очевидно неустойчивым». Альбарес подчеркнул, что блокировка Ормузского пролива может привести к росту цен на энергоносители, удобрения и продукты питания в Испании. Кроме того, затяжной кризис способен усилить миграционное давление на Европу.

    Альбарес отметил, что Испания выступает за свободное, безопасное и бесплатное открытие Ормузского пролива. По его словам, Мадрид поддерживает переговорный процесс, а Пакистан продолжает посреднические усилия между сторонами при поддержке Испании. Министр добавил, что военного решения кризиса нет ни для США, ни для Ирана. Накануне эскалации Вашингтон и Тегеран еще вели переговоры в Омане, а недавние контакты вселяли определенную надежду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске операции «Проект Свобода» по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

    Иранские войска установили жесткий контроль над Ормузским проливом и пообещали атаковать любые суда без предварительного разрешения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отказе страны участвовать в операции США по выводу судов из Ормузского пролива.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    Комментарии (3)
    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 21:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил, что Иран будет «стертым с лица земли» в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе.

    Слова Трампа подтвердил журналист Fox News Трей Йингст, написав, что американский лидер заявил о готовности уничтожить иранцев, если те нападут на сопровождаемые США суда в рамках операции «Проект Свобода», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее подчеркнула, что подобные угрозы в адрес иранской цивилизации считаются Тегераном бессмысленными и безрезультатными. Она добавила, что такие высказывания не окажут влияния на позицию страны.

    Ранее сообщалось, что операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе, применив боевые вертолеты и развернув новую операцию защиты судоходства, пишет TWZ.

    Американские военные задействовали вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk для уничтожения шести малых иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в районе Ормузского пролива, передает TWZ.

    Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил на пресс-конференции, что новый инцидент произошел на фоне запуска операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческого судоходства.

    Купер отметил, что у США сосредоточены значительные силы в регионе, включая истребители, ударные самолеты, корабли и более 15 тыс. военных. Он подчеркнул, что за последние 12 часов США успешно отразили все атаки, включая ракетные и дроновые удары со стороны Ирана, а также уничтожили все катера, атаковавшие суда.

    По словам Купера, ни один военный корабль США и ни одно судно под американским флагом не пострадали. Также он сообщил, что для защиты судоходства используется многоуровневая оборона, включающая корабли, авиацию и электронную борьбу, а не индивидуальное сопровождение судов.

    Власти ОАЭ заявили о перехвате 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, выпущенных из Ирана, что привело к ранениям трех человек. Катар осудил атаки как угрозу стабильности региона. В ответ США и Израиль проводят консультации о возможных мерах, включая удары по иранским военным объектам.

    Иранская сторона заявила, что атаки стали следствием действий США по открытию прохода для судов через закрытые участки Ормузского пролива. На фоне обострения ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, а в Израиле усилили меры безопасности в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по проведению кораблей иностранных государств.

    Американское командование решило направить в район Ормузского пролива ракетные эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности торгового судоходства.

    США предоставили своим военным право наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при угрозе судам в этом стратегическом районе.

    Комментарии (6)
    4 мая 2026, 15:10 • Новости дня
    США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе

    Axios: США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США.

    По его информации, теперь военнослужащим США разрешено наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранским ракетным позициям, если они представляют угрозу для морских судов в этом стратегическом районе, передает ТАСС.

    «Американской чиновник сообщил, что правила применения силы для военных США в регионе изменились, они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы судам, проходящим через (Ормузский) пролив, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции», – написал Равид в соцсетях.

    Ранее КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Агентство Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    Комментарии (3)
    4 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    ОАЭ осудили атаку Ирана на танкер ADNOC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC, совершенную с использованием беспилотников.

    «ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив», – заявили в МИД ОАЭ, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    Инцидент произошел в ночь на 4 мая, когда Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) зафиксировало удар по судну в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра. Согласно полученной информации, атака не привела к ранению членов экипажа.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    В начале марта КСИР атаковал дроном игнорировавший предупреждения танкер в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном

    Axios сообщил о возможном возобновлении войны США с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неудачная попытка американских военных провести суда через Ормузский пролив может стать поводом для Вашингтона начать боевые действия против Тегерана.

    Источники в окружении президента США заявили, что провал операции по проводке судов позволит американской стороне обвинить Тегеран в эскалации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собеседников, передают РИА «Новости».

    «Если иранцы что-то сделают, то это они будут плохими парнями, а у нас будет основание для того, чтобы действовать», – рассказал источник издания.

    По словам собеседника портала, операция «Проект Свобода» является началом процесса, способного спровоцировать прямое столкновение с Ираном. Отмечается, что глава США недоволен текущей ситуацией, когда между государствами нет ни сделки, ни открытого конфликта. Высокопоставленный чиновник добавил, что президент США настаивает на активных действиях, давлении и заключении соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Данная инициатива не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными кораблями. При этом военнослужащие США получили расширенные полномочия для нанесения ударов по иранским катерам.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Тегеран опроверг сообщения об уничтожении американцами иранских катеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская гостелерадиокомпания опровергла заявления о потоплении иранских катеров силами США.

    Иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного сообщила, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было уничтожено американской стороной в понедельник, передает ТАСС.

    Ранее Associated Press, ссылаясь на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, сообщило, что американские военные вертолеты потопили шесть малых катеров иранского флота в Ормузском проливе. Иранская сторона категорически отвергла эти сообщения и заявила, что подобные инциденты не происходили.

    В понедельник журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Tasnim: Иран готов к любому сценарию действий США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран полностью готов к любому сценарию развития событий с участием американских сил, сообщило агентство Tasnim.

    Источник в военной сфере подчеркнул, что Тегеран способен ответить на любые шаги США и не позволит себя запугать, пишет Tasnim, передает ТАСС.

    По его словам, американцы знают, что Тегеран не допустит, чтобы его запугивали. Он также добавил, что кроме возможного обстрела американских кораблей, подготовлены и другие варианты действий, которые будут реализованы при необходимости.

    Профессор Чикагского университета Роберт Пейп ранее заявил, что Соединенные Штаты решили перейти на новую стратегию действий в Ормузском проливе, постепенно сдвигая красные линии противника.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил отправить американские корабли на кладбище.

    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии

    Премьер Британии Стармер обвинил Иран в разжигании антисемитизма

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне всплеска антисемитизма власти Соединенного Королевства начали расследовать возможную причастность иностранных государств к недавним нападениям на лондонских евреев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве, передает Bloomberg.

    Соответствующее заявление политик сделал во вторник на встрече с лидерами общины, посвященной угрозе роста нетерпимости.

    Обеспокоенность среди британских евреев, численность которых составляет около 300 тыс. человек, вновь возросла после нападения с ножом на двух мужчин на севере Лондона на прошлой неделе. Это побудило главу правительства задействовать всю мощь государства для решения кризиса.

    «Одно из направлений расследования заключается в том, стоит ли иностранное государство за некоторыми из этих инцидентов», – заявил Стармер на Даунинг-стрит.

    Он подчеркнул, что власти рассматривают все возможности, и подобные действия повлекут за собой последствия, если подозрения подтвердятся. Политик добавил, что попытки любой страны разжечь насилие и ненависть в обществе недопустимы.

    Заявление прозвучало вскоре после того, как полиция по борьбе с терроризмом сообщила о расследовании поджога в бывшей синагоге на востоке Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер столкнулся с резкой критикой на встрече с еврейской общиной.

    Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы до серьезного из-за недавнего антисемитского нападения.

    Ранее правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о лондонских евреях по заданию Тегерана.

    Комментарии (2)
    5 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Tasnim: Атака США на грузовые суда в Ормузском проливе унесла жизни пяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара американских военных по двум грузовым судам в акватории Ормузского пролива погибли по меньшей мере пять человек, сообщают иранские СМИ.

    Трагедия произошла во время следования транспортов с гражданским грузом из оманского порта Хасаб к иранскому побережью, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    До этого СМИ со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщило об уничтожении шести небольших катеров.

    Иран опроверг заявления об уничтожении своих катеров американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    В порту Ирана загорелись четыре судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько судов загорелось в порту Дейер (провинция Бушер) на юге Ирана, сообщило агентство Mehr.

    Четыре лодки загорелись в порту Дейер, расположенном в провинции Бушер на юге Ирана, передает ТАСС.

    Агентство Mehr уточняет, что возгорание произошло сразу на нескольких судах, однако на одной из лодок пожар практически удалось потушить.

    Причины инцидента пока не установлены. Местные службы обещают выяснить обстоятельства произошедшего после полной ликвидации огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива три судна загорелись в Оманском заливе.

    В порту Бендер-Аббас на юге Ирана пожар после взрыва усилился, погибли восемь человек и пострадали 750.

    На нефтеперерабатывающем заводе в Абадане на юго-западе Ирана вспыхнул пожар, его быстро локализовали экстренные службы.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 06:56 • Новости дня
    Индонезия разрешила иранским танкерам проходить через свои воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг.

    Мевенканг заявила, что Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что навигация в индонезийских водах регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, которая гарантирует право прохода для судов в каждой морской зоне.

    Мевенканг отметила: «Правила навигации во всех водах, включая индонезийские, регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая уважает все формы прохода в каждой морской зоне».

    По словам спикера, индонезийские власти осуществляют проверки на местах и проводят внутреннюю координацию, однако исходят из того, что суда действуют в рамках международного законодательства. Она добавила, что Джакарта будет продолжать мониторинг ситуации и поддерживать дипломатические связи с заинтересованными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в рамках операции «Проект Свобода» продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана с привлечением дополнительных кораблей, самолетов и военных.

    Министерство юстиции США инициировало процесс конфискации двух связанных с Ираном танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в Индийском океане.

    Ранее задержание танкера Tifani с иранской нефтью военными США в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией показало расширение зоны операций Вашингтона.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США заявили о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе

    Глава СЕНТКОМ Купер сообщил о скоплении судов из 87 стран в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовые суда из 87 стран в данный момент находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер.

    В настоящее время в Персидском заливе находятся грузовые суда из 87 стран, ожидающие возможности пройти через Ормузский пролив, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США адмирал Брэд Купер.

    По словам Купера, интересы государств из разных частей света сейчас представлены в регионе. Адмирал также уточнил, что за последние сутки представители командования обратились к десяткам судовладельцев и судоходных компаний, заверив их в гарантии безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Ранее американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки в Ормузском проливе.

    Вашингтон начал операцию «Свобода» без обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    На этом фоне Корпус стражей исламской революции приказал торговым судам отойти на юг от пролива.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все» – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации