На Гавайях задержали подозреваемого в убийстве трех пенсионеров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американские полицейские задержали подозреваемого в расправе над тремя пожилыми мужчинами на территории штата Гавайи, сообщили в местной полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Задержанным оказался 36-летний Джейкоб Бейкер. В прошлом фигурант привлекался к ответственности около 20 раз за различные правонарушения. В его послужном списке числятся автомобильные штрафы, незаконное проникновение на чужую территорию и неявка в суд.

При этом изучение социальных сетей предполагаемого убийцы не выявило никаких подозрительных публикаций. Расследование обстоятельств серии жестоких преступлений продолжается.

