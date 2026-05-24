Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации, зарегистрированные в одной юрисдикции, но влияющие на все остальные. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.0 комментариев
Напавшему на юного саксофониста в Петербурге предъявили обвинение
Обвинение предъявлено мужчине, выстрелившему в 11-летнего уличного музыканта, игравшего на саксофоне у Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу.
Следственные органы официально обвинили 38-летнего местного жителя в преступлении против несовершеннолетнего, передает ТАСС. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
Инцидент произошел рядом со зданием Мариинского театра в Петербурге, где пострадавший ребенок играл на музыкальном инструменте. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили: «Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Петербургу в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)».
Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали местного жителя за стрельбу из пневматики по игравшему на саксофоне ребенку.