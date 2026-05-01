Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на принцесс
У подозреваемого в подготовке покушения на нидерландских принцесс изъяли два топора и рукописную записку со словами «кровавая баня».
Прокуратура Нидерландов подозревает 33-летнего мужчину в подготовке покушения на кронпринцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию, передает РИА «Новости».
По данным правоохранительного ведомства, нападение планировалось осуществить в феврале 2026 года в Гааге.
«Прокуратура подозревает 33-летнего мужчину в подготовке нападения на принцесс Амалию и Алексию в феврале 2026 года в Гааге», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены два топора. На одном из них было вырезано имя «Алексия». Кроме того, следователи нашли рукописный лист с именами принцесс и пугающей надписью «Кровавая баня». Предварительное слушание и допрос мужчины назначены на четвертое мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кронпринцесса Амалия начала обучение по программе резервистов вооруженных сил Нидерландов.
В прошлом году наследная принцесса поступила на бакалавриат по нидерландскому праву в Амстердамский университет.
Ранее сообщалось, что наследница престола сможет стать королевой страны даже в случае однополого брака.