В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на принцесс

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Нидерландов подозревает 33-летнего мужчину в подготовке покушения на кронпринцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию, передает РИА «Новости».

По данным правоохранительного ведомства, нападение планировалось осуществить в феврале 2026 года в Гааге.

«Прокуратура подозревает 33-летнего мужчину в подготовке нападения на принцесс Амалию и Алексию в феврале 2026 года в Гааге», – говорится в официальном сообщении ведомства.

В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены два топора. На одном из них было вырезано имя «Алексия». Кроме того, следователи нашли рукописный лист с именами принцесс и пугающей надписью «Кровавая баня». Предварительное слушание и допрос мужчины назначены на четвертое мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кронпринцесса Амалия начала обучение по программе резервистов вооруженных сил Нидерландов.

В прошлом году наследная принцесса поступила на бакалавриат по нидерландскому праву в Амстердамский университет.

Ранее сообщалось, что наследница престола сможет стать королевой страны даже в случае однополого брака.