В Стамбуле задержали десять подозреваемых после атаки на консульство Израиля

Tекст: Мария Иванова

Власти Турции задержали десять человек в рамках расследования вооруженного нападения у консульства Израиля в Стамбуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в числе задержанных находятся двое раненых нападавших.

Во время атаки, произошедшей во вторник, один из нападавших был ликвидирован, еще двое получили ранения, также пострадали двое сотрудников полиции. Администрация президента Турции заявила о намерении продолжать борьбу с террористическими угрозами.

«В рамках расширенного расследования нападения задержаны десять человек, включая двух раненых нападавших, которые проходят лечение и одновременно допрашиваются», – передаёт Reuters. Расследование инцидента продолжается, официальные мотивы вооруженного нападения пока не раскрываются.

Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил данные о нападавших, двое из трех являются братьями и их личности установлены.