Марочко сообщил о предстоящем сокращении выплат военным на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что украинское командование готовится экономить бюджетные средства путем урезания расходов на содержание военнослужащих и лишения их денежных надбавок, передает РИА «Новости». Он заявил, что в генеральном штабе министерства обороны Украины рассматриваются вопросы снижения финансовых расходов на содержание армии.

По его словам, одним из рассматриваемых вариантов является усиление дисциплинарных взысканий и лишение надбавок с денежного довольствия военнослужащих.

Марочко подчеркнул, что украинский генштаб должен направить свои предложения президенту Владимиру Зеленскому не позднее 12 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил о риске появления задолженности по выплатам военнослужащим в середине августа.

Власти Украины рассматривали возможность повысить армейские зарплаты для привлечения добровольцев на фоне дефицита бюджета.

Ранее в Киеве заявили о нехватке средств на выплату боевых надбавок военным уже в сентябре.