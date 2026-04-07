Посол России опроверг слухи о сокращении контактов с Венесуэлой

«Мы продолжаем регулярно контактировать с венесуэльскими властями, так что о каком-либо ограничении контактов говорить не приходится», – сказал он ТАСС.

По словам российского дипломата, о каких-либо ограничениях взаимодействия между странами речи не идет. Он заявил, что недавно главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто обменялись поздравлениями по случаю 81-й годовщины установления дипломатических отношений.

В начале марта 2024 года Каракас посетил спецпредставитель министра иностранных дел России по отношениям со странами Латинской Америки и Карибского бассейна Александр Щетинин. Он провел встречи с министром иностранных дел Венесуэлы и другими официальными лицами.

«За последнее время я неоднократно виделся с уполномоченным президентом Делси Родригес, с министром иностранных дел Хилем и руководителями ряда ведомств, с которыми мы обсуждали развитие двусторонних проектов», – подчеркнул посол Мелик-Багдасаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами. Директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия сохраняет позитивный настрой на развитие сотрудничества с Венесуэлой.




