Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Al Jazeera сообщила о падении беспилотника на нефтекомплекс в иракской Басре
Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в компании, беспилотный летательный аппарат упал на территорию комплекса Basra Oil Company в юго-восточной части Ирака, передает ТАСС. В результате происшествия на объекте вспыхнул пожар.
Информации о жертвах, раненых или характере разрушений на данный момент не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на крупнейшем нефтяном месторождении Маджнун в провинции Басра ранее упали два беспилотных летательных аппарата. В марте у берегов нефтеносной провинции Басра пожар на двух атакованных танкерах потушили, после чего специалисты занялись расчисткой завалов и оценкой ущерба. Ранее атака неизвестного дрона на газовое месторождение Хор-Мор на севере Ирака привела к пожару и отключению электроэнергии во всем регионе Иракского Курдистана.