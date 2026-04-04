Al Jazeera сообщила о падении беспилотника на нефтекомплекс в иракской Басре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в компании, беспилотный летательный аппарат упал на территорию комплекса Basra Oil Company в юго-восточной части Ирака, передает ТАСС. В результате происшествия на объекте вспыхнул пожар.

Информации о жертвах, раненых или характере разрушений на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на крупнейшем нефтяном месторождении Маджнун в провинции Басра ранее упали два беспилотных летательных аппарата. В марте у берегов нефтеносной провинции Басра пожар на двух атакованных танкерах потушили, после чего специалисты занялись расчисткой завалов и оценкой ущерба. Ранее атака неизвестного дрона на газовое месторождение Хор-Мор на севере Ирака привела к пожару и отключению электроэнергии во всем регионе Иракского Курдистана.