В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.5 комментариев
Тело соратника бывшего мэра Одессы нашли в автомобиле
Погибшего политика из окружения экс-градоначальника Одессы Геннадия Труханова обнаружили в машине на территории Приморского района, предварительной причиной смерти названо самоубийство.
Управление национальной полиции по Одесской области подтвердило факт происшествия, передает ТАСС.
«Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Правоохранители уточнили, что инцидент произошел утром. Мужчину нашли мертвым в транспортном средстве на одной из городских улиц. Следователи рассматривают версию суицида как предварительную.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) раскрыл личность погибшего. Он сообщил, что умершим оказался Александр Иваницкий, который был тесно связан с бывшим главой города Геннадием Трухановым. В настоящее время на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Одессы Геннадий Труханов потребовал от Владимира Зеленского справедливого решения по вопросу гражданства.
Ранее за политика внесли залог в размере почти одного миллиона долларов по делу о махинациях с землей.
Национальная полиция Украины предъявила экс-градоначальнику обвинения в служебной халатности.