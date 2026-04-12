    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    4 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    8 комментариев
    12 апреля 2026, 00:02 • Новости дня

    Благодатный огонь доставлен в храм Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Благодатный огонь привезен в храм Христа Спасителя в Москве для пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщают информационные агентства.

    Благодатный огонь был доставлен Фондом Андрея Первозванного. Ранее во Внуково святыню также передали представителям нескольких епархий Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    10 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    Пасха уверенно сохраняет позиции одного из самых значимых праздников в России: 73% опрошенных планируют отметить её в кругу семьи или с гостями, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Пасха заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По результатам опроса, 73% россиян собираются отмечать Пасху, несмотря на снижение доли граждан, считающих этот праздник крайне важным – только 22%, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, следует из опроса на сайте ВЦИОМ.

    Наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. Снижение числа приверженцев кулинарных традиций отмечено на 9 процентных пунктов за год.

    Аналитики отмечают, что за последние 20 лет православная идентичность в России сохраняет доминирующее положение, но за последнее десятилетие ее уровень снизился на 10 процентных пунктов. При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе.

    Самый православный округ в России – Сибирский, а наименее православный предсказуемо Северо-Кавказский.

    ВЦИОМ также указывает на трансформацию традиций: значимость религиозных обрядов уступает место семейному общению, а поездки на кладбище и посещение храмов отходят на второй план. Социально-демографический анализ показывает, что домашние и кулинарные ритуалы наиболее характерны для женщин и пожилых, тогда как молодежь чаще дистанцируется от религиозных форм.

    Великий пост по-прежнему соблюдается символически: индекс строгости составляет 14 из 100 возможных пунктов, причем среди молодежи этот показатель еще ниже. Строгого поста придерживаются в основном религиозно ориентированные россияне, но даже среди них вовлеченность невелика – всего 18 пунктов. В целом можно говорить о смещении от ритуальной дисциплины к символическому участию, где пост сохраняет значение как элемент традиции, но утрачивает статус обязательной повседневной практики.

    Опрос проводился 16 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Комментарии (2)
    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    Комментарии (2)
    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 11:09 • Новости дня
    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса

    Tекст: Мария Иванова

    В Великую субботу святыня из иерусалимского храма Гроба Господня прибудет в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова», сообщил Фонд Андрея Первозванного.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании, передает РИА «Новости». Для этого будет использован самолет «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос».

    «Фонд Андрея Первозванного в рамках принесения Благодатного огня в Россию на протяжении многих лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом. В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III», – заявили в пресс-службе фонда.

    Представители организации также сообщили, что накануне Великой Субботы делегация примет участие в молитве о мире на Святой Земле. Вечером 11 апреля во Внуково святыню встретят представители различных епархий, при этом массовой встречи не планируется.

    Делегация фонда доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя во время Патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, лампады привезут в 15 московских храмов, а также в Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Севастополь, Симферополь, Якутск, Ярославль и другие города.

    Схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу, которая в 2026 году выпадает на 11 апреля. Русская православная церковь встретит Пасху 12 апреля. Фонд Андрея Первозванного привозит святыню в Москву с 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу в Иерусалиме состоялась встреча патриарха Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей за Благодатным огнем.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшую на Святую землю для получения Благодатного огня, передает РИА «Новости».

    Представитель Фонда сообщил, что участники встречи совершили совместную молитву о мире на Святой земле. По его словам, особая молитва о мире накануне Пасхи становится традицией, к которой присоединяются верующие разных Поместных Церквей.

    Делегацию ФАП в этом году возглавляют председатель попечительского совета Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.

    Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой, и с 2003 года Фонд доставляет его в Москву.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». После прибытия огонь по традиции привезут в храм Христа Спасителя для ночного пасхального богослужения.

    Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин сообщил об успешном старте миротворческой миссии.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 04:55 • Новости дня
    Полиция Израиля решила снять ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с объявлением о прекращении огня с Ираном в Иерусалиме с 9 апреля вновь открываются для посетителей и паломников святые места, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

    Решение принято на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном и связано с изменением указаний Командования службы тыла, передает РИА «Новости».

    С «завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, Святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города. Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов, а осколки неоднократно падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной плача и мечетью Аль-Акса.

    Турция осудила закрытие доступа мусульман к мечети Аль-Акса и назвала действия израильских властей провокационными.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    РПЦ предостерегла от политизации пасхальных крестных ходов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пасхальные крестные ходы не должны приобретать политическую окраску, напомнили в Синодальном отделе по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

    В сообщении на сайте отдела подчеркивается, что Пасха призвана объединять верующих и не может использоваться для раскола общества политическими лозунгами.

    В сообщении особо отмечается, что в интернете и мессенджерах распространяются призывы к участию в так называемых Пасхальных крестных ходах, организуемых неизвестными лицами в различных городах страны, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Самару, Читу, Уфу, Владивосток и другие.

    «Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркивает, что пасхальные крестные ходы являются исключительно молитвенными шествиями; придание им политического характера недопустимо, в том числе с точки зрения действующего законодательства. Праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха Господня – призван объединять верующих, а не разделять их политическими лозунгами», – говорится в официальном заявлении.

    В РПЦ считают, что попытки использовать крестные ходы в политических целях – это манипуляция, и предостерегают от участия в подобных акциях, которые могут быть представлены как религиозные мероприятия.

    Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 73% россиян планируют праздновать Пасху.

    В РПЦ призвали свести к минимуму изображения крестов и икон на упаковках пасхальных угощений, чтобы уважать священные символы.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Стартовала миссия по доставке Благодатного огня в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Миссия программы «Просите мира Иерусалиму», в ходе которой делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь в Москву, успешно стартовала, сообщил глава делегации и попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

    Поездка проходит в условиях повышенных мер безопасности, отметил Якунин, передает РИА «Новости».

    «Дорогие друзья, наша миссия программы «Просите мира Иерусалиму» и принесение Благодатного огня успешно стартовала. Меры безопасности экстраординарные, сама ситуация чрезвычайно непростая, но мы признательны всем службам, которые помогают, обеспечивают безопасность. И надеемся, как у нас принято говорить, Господь управит», – сказал он.

    В пятницу делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос».

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм за Благодатным огнем

    Tекст: Мария Иванова

    Участники российской миссии ожидают схождения Благодатного огня в иерусалимской Кувуклии, чтобы вечером спецрейсом доставить святыню в Москву к главному пасхальному богослужению.

    Представители Фонда Андрея Первозванного находятся в иерусалимском храме Гроба Господня, передает РИА «Новости».

    Делегацию возглавляют председатель попечительского совета организации Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В поездке также участвуют ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Накануне паломники вместе с Иерусалимским патриархом Феофилом вознесли молитвы на Святой земле. Владимир Якунин заявил: «Старт миссии «Просите мира Иерусалиму» прошел успешно в условиях экстраординарных мер безопасности».

    Благодатный огонь доставят во Внуково в субботу вечером на самолете Роскосмоса «Валентина Терешкова». Массовой встречи в аэропорту не будет, но святыню раздадут представителям епархий и в пятнадцать московских храмов.

    По традиции, заложенной в 2003 году, главную лампаду привезут в столичный храм Христа Спасителя. Там в ночь на 12 апреля состоится праздничное патриаршее богослужение.

    Напомним, накануне делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Тель-Авива.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III принял представителей российской миссии в своей резиденции.

    Полиция Израиля усилила меры безопасности вокруг Старого города Иерусалима.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

    Tекст: Мария Иванова

    Иерусалимский патриарх Феофил III дал старт традиционному крестному ходу в ожидании чуда в храме Гроба Господня.

    О начале церемонии сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

    Перед этим израильская полиция сняла ограничения на посещение святых мест, введенные более месяца назад.

    После завершения крестного хода патриарх зайдет в Кувуклию для молитвы. Там он получит Благодатный огонь и передаст его верующим.

    Российскую делегацию возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В состав группы также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят в столичный аэропорт Внуково вечером в субботу спецрейсом Роскосмоса. Массовой встречи не планируется, однако огонь отправят в 15 московских храмов и несколько епархий. Затем его привезут в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного вошли в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем.

    Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.

    Организация доставит святыню в Москву на самолете госкорпорации «Роскосмос».

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Врата храма Гроба Господня распахнулись в ожидании Благодатного огня

    Tекст: Мария Иванова

    Первые группы паломников устремились в главную иерусалимскую святыню в ожидании схождения Благодатного огня сразу после того, как оттуда символично вылетели голуби.

    Перед началом торжественной церемонии помещения комплекса тщательно проверили на отсутствие искусственных источников пламени и опечатали, передает ТАСС. Затем двери распахнулись, и первые группы верующих смогли пройти внутрь здания.

    Главное событие произойдет в Кувуклии – часовне в самом центре храма. Она скрывает пещеру с почитаемой христианской плитой, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

    За всю историю никому так и не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня. Многочисленные попытки исследователей найти разгадку этого чуда не увенчались успехом.

    Напомним, полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

    Накануне патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного.

    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Власти Петербурга открыли для бесплатного посещения два музея

    Tекст: Вера Басилая

    В день Пасхи, в Петербурге будет открыт бесплатный доступ для всех желающих в музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови».

    В Петербурге 12 апреля музеи «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» откроют свои двери для бесплатного посещения. Это решение приурочено сразу к двум важным датам: в 2026 году православные христиане отмечают Пасху именно 12 апреля, а также исполняется 95 лет с даты открытия музея «Исаакиевский собор», передают «Вести».

    Посетители смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками и историей храмов без ограничений.

    Однако в администрации уточнили, что экскурсия на обзорную площадку колоннады Исаакиевского собора останется платной – приобрести билеты на нее можно будет по стандартной стоимости. Для остальных экспозиций вход в этот день будет свободным.

    В Русской православной церкви предупредили о распространении псевдорелигиозных крестных ходов в пасхальные дни.

    Согласно опросу, Пасху в 2026 году планируют отмечать 73% россиян.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Папа римский резко осудил оправдание войны именем Бога

    Tекст: Мария Иванова

    Во время молитвенного бдения в Ватикане глава Католической церкви призвал человечество объединиться ради мира, жестко осудив попытки политиков оправдывать вооруженные конфликты именем Бога.

    В базилике Святого Петра состоялся молебен об установлении мира, который возглавил понтифик, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии представители пяти континентов зажгли свечи от Лампады мира, непрерывно горящей в Ассизи у гробницы святого Франциска.

    Обращаясь к пастве, папа Лев подчеркнул необходимость сплочения людей, выбирающих созидание вместо разрушения. «Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает», – заявил понтифик, добавив, что истинная сила заключается в служении жизни.

    Глава Католической церкви также подверг критике тех, кто вовлекает имя Бога в рассуждения о смерти и разрушениях. Он отметил, что последователи христианского учения не могут поддерживать насилие, а стремление к доминированию противоречит пути Иисуса Христа.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военных, участвующих в конфликте против Ирана, прикрываясь религиозными мотивами. В ответ на это папа Лев напомнил, что Господь не благословляет войны, и поставил под сомнение мужество политиков, начинающих вооруженные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Лев XIV раскритиковал попытки прикрывать войну религией.

    Президент США заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Глава католической церкви одобрил соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет «Валентина Терешкова» с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнем вылетел во Внуково, чтобы доставить святыню к ночному патриаршему богослужению.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного, получившая Благодатный огонь в Иерусалиме, вылетела в Москву из аэропорта Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    В состав группы, прибывшей в Израиль в Страстную пятницу, вошли председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, митрополит Каширский Феогност, ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят во Внуково вечером в субботу на самолете «Валентина Терешкова», предоставленном госкорпорацией «Роскосмос». Массовой встречи в аэропорту не планируется, однако частицы огня передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции главную лампаду привезут в храм Христа Спасителя к началу ночного пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба пройдет в ночь на 12 апреля. Благодатный огонь ежегодно сходит в часовне над ложем Гроба Господня накануне православной Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иерусалимский патриарх Феофил III принял российскую делегацию в своей резиденции. Позже паломники вошли в храм Гроба Господня для получения святыни.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Благодатный огонь из Иерусалима решили доставить в Россию и СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме будет привезена к Пасхе во многие города и села России и стран СНГ при поддержке фонда помощи «Русский Крест».

    Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    Православная миссия уже вылетела в страны СНГ и Россию, чтобы успеть доставить святыню к празднику Пасхи. В составе делегации – священнослужители и миряне из России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, всего более 50 человек.

    Руководитель фонда помощи «Русский Крест» Евгений Благов заявил: «Для нас очень важно, что Благодатный огонь будет доставлен не только в крупные города, но и в небольшой сельский храм в деревне Сераксеево Московской области, чтобы и там верующие смогли встретить Пасху с огнем от Гроба Господня, в общей молитве и радости о Воскресшем Христе. Пусть этот свет укрепит сердца людей, принесет мир и благодать земле Русской, ведь, как сказано в Священном Писании: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5)».

    Миссию возглавляют глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и руководитель фонда помощи «Русский Крест» Евгений Благов.

    Делегация включила представителей Ташкентской, Душанбинской, Бишкекской епархий и патриаршего благочиния в Туркменистане.

    В Иерусалиме паломники участвовали в богослужениях Страстной седмицы, прошли по Виа Долороза, посетили Гефсиманию, Елеонскую гору и Вифлеем. По традиции прошла встреча с хранителем ключей храма Ваджихом Нусейбе и участие в церемонии схождения Благодатного огня.

    Самолет «Валентина Терешкова» с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнем вылетел во Внуково для доставки святыни к ночному патриаршему богослужению.

    В субботу в Иерусалиме зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран.

    Комментарии (0)
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Посольство Китая опровергло данные о поставках ПВО Ирану
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике
    Парламент Южной Кореи одобрил выплаты 35 млн гражданам на фоне энергокризиса

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Что значит американская лунная миссия для России

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации