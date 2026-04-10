Запущена всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
Ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика» стартовала 10 апреля и продлится до 22 июня.
Организатором выступает благотворительный фонд «Память поколений», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Участники акции смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, приобретая за пожертвование значок красной гвоздики. Все средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам.
Волонтеры из организаций «Волонтеры Победы», «Молоды душой» и движения фонда «Дело поколений» будут встречать желающих на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Они одеты в форму с символикой проекта и собирают пожертвования в специальные боксы, а также принимают взносы по QR-коду. За участие каждый получит памятный значок.
«Для Волонтеров Победы участие в «Красной гвоздике» – это возможность соединить память о подвиге с реальной помощью тем, кто защищал и защищает страну», – отметил исполняющий обязанности исполнительного директора «Волонтёров Победы» Артемий Киселев.
Партнерская сеть распространения значков включает отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, а также крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины. В прошлом году акция охватила 85 регионов России, было распространено более двух миллионов значков, собрано свыше 115 млн рублей.
Исполнительный директор фонда Катерина Круглова напомнила, что «Красная гвоздика» выросла из простой идеи – дать каждому возможность выразить благодарность ветеранам делом. Она подчеркнула, что этот символ объединяет тысячи людей, и призвала всех присоединиться к акции, ведь любое пожертвование имеет значение.