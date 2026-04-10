Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.2 комментария
Песков переадресовал вопросы о подлодках России в Минобороны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения со стороны Британии в том, что российские подлодки якобы угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Он предложил задать вопросы об этом профильному ведомству – Минобороны.
Песков отказался комментировать заявления Британии о возможной угрозе подводным кабелям в Атлантическом океане со стороны российских подлодок, передает ТАСС.
На соответствующий вопрос он ответил: «Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство».
Песков подчеркнул, что российский подводный флот продолжает выполнять свои задачи в Мировом океане. Он отметил, что это происходило раньше, происходит сейчас и будет происходить в будущем. Все уточняющие вопросы относительно деятельности подлодок, по словам Пескова, следует направлять в Министерство обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отвергла обвинения министра обороны Британии о возможной угрозе со стороны российских подлодок для подводных кабелей в Атлантическом океане.
Министр обороны Британии Джон Хили ранее выступил с предупреждением в адрес российского подводного флота в Атлантике и говорил о необходимости противодействовать вызовам.
Командующий Королевским ВМФ Британии адмирал Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией субмарин для возможных диверсий против подводных кабелей и трубопроводов, важных для Лондона.