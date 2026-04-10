    Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Иран заявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян
    Трам рекомендовал Ирану прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    4 комментария
    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня

    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    9 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    В России меняются правила перевода денег через СБП

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков.

    Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.

    Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.

    При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.

    Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.

    Комментарии (24)
    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    Комментарии (17)
    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    Комментарии (8)
    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    Комментарии (24)
    9 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») увеличена, и теперь комплекс способен поражать FPV-дроны на расстоянии 1,5 км, сообщили в компании-разработчике.

    В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.

    Комментарии (19)
    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    Комментарии (15)
    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    Комментарии (7)
    9 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия никогда не нарушала условий концессионного договора на армянские железные дороги, поэтому попытки Никола Пашиняна пересмотреть статус-кво – не более чем игра на публику в преддверии парламентских выборов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Иван Лизан. Ранее премьер Армении допустил передачу российской концессии.

    «Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что нахождение железных дорог республики в российской концессии якобы мешает привлечению других международных партнеров, не выдерживает никакой критики», – считает экономист Иван Лизан. – «Он утверждает, что аффилиация с РЖД отпугивает потенциальных клиентов. Однако наша компания не находится под западными санкциями».

    Эксперт напомнил, что на РЖД распространяется лишь одно ограничение: компания не может привлекать капитал из ряда европейских государств. Но на работу с грузами и их перевозку это никак не влияет. «Пашинян во многом преувеличивает проблему. Да и желающих использовать армянское полотно не так уж много», – добавляет он.

    Местная железная дорога находится в концессии ЮКЖД (дочерней компании РЖД) с 2008 года. За это время, подчеркивает Лизан, никаких нарушений со стороны России выявлено не было. «Соответственно, законных оснований для досрочного расторжения договора нет», – указал собеседник.

    Более того, подобное решение навредит самой Армении. Именно Россия сейчас загружает транзитные мощности страны, и без российского участия делать это будет некому. «Вся отлаженная система рухнет, и республика окажется в дезинтеграционном пространстве», – предупреждает эксперт. – «Еревану будет сложно даже просто поддерживать текущее состояние полотна».

    В силу географических особенностей Армении вообще трудно найти партнеров в железнодорожной сфере. Если рассуждать нейтрально, идея Пашиняна могла бы сработать при усилении сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Но, по словам экономиста, Анкаре и Баку не нужен посредник в лице Еревана – они способны работать напрямую.

    «Инициатива армянского премьера – заведомо провальная и даже вредная для республики. Но он поднимает эту тему ради победы на грядущих выборах 7 июня. Пашинян надеется, что Россия придет в бешенство от его заявлений, и использует это в кампании», – считает Лизан.

    Ранее Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана. Премьер объяснил, что никаких дискуссий «за спиной» у Москвы быть не может. Тем не менее, по его оценке, данный шаг принесет Еревану немало выгод. Якобы многие международные игроки обходят республику после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил Пашинян, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Российский вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    Комментарии (7)
    9 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    В марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

    Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

    «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ожидает, что в ближайшие пять лет наличные деньги и банковские карты сохранят свои позиции на рынке.

    Комментарии (10)
    9 апреля 2026, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля 2022 года часть украинского правительства эвакуировали из Киева в Ивано-Франковск на западе страны.

    Он рассказал, что находился в командировке в США, когда получил сообщение о закрытии неба и изменении маршрута полета, а также о том, что ему не следует возвращаться в Киев, передает РИА «Новости».

    «Часть правительства получили официальное поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск», – отметил Кулеба в интервью изданию «Курс». По его словам, это решение приняли как меру безопасности на случай ухудшения обстановки в столице.

    Кулеба уточнил, что в Ивано-Франковске чиновники работали дистанционно вместе с коллегами, оставшимися в Киеве. Он также отметил, что сам хотел вернуться в столицу, но ему запретили это делать из-за угроз безопасности.

    Позднее, как добавил бывший министр, часть украинского правительства перебралась во Львов, где находились иностранные дипломаты. Возвращение чиновников в Киев состоялось примерно через месяц после эвакуации.

    Ранее Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО.

    Комментарии (3)
    9 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    По его словам, эти лаборатории представляют собой крайне серьезную и абсолютно недопустимую угрозу для безопасности России, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что доказательства подобных разработок были получены в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что система реагирования на биологические угрозы в России надежна, однако в нынешних условиях требуется сохранять максимальную осторожность и продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

    Зампред Совбеза также указал на важность дальнейшего мониторинга и прогнозирования биологических угроз. Он предложил рассмотреть вопрос организации центра анализа и моделирования биологических рисков, который мог бы повысить эффективность борьбы с подобными угрозами.

    В 2022 году Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине.

    Комментарии (9)
    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, приуроченного ко Дню космонавтики.

    Согласно данным исследования, опубликованным на сайте ВЦИОМ, только шесть из десяти россиян смогли вспомнить дату первого полета человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Этот показатель существенно ниже, чем два десятилетия назад, особенно среди молодежи.

    Полет Юрия Гагарина сохраняет уникальный статус события национальной гордости, и отношение к нему практически не меняется с годами. Для пожилых граждан этот день остается частью личной истории, но для молодых россиян он все чаще становится абстрактным фактом.

    Современных героев космонавтики россияне называют реже, чем первых покорителей космоса. Среди самых известных – Сергей Крикалев, Алексей Леонов, Владимир Джанибеков, а также Анна Кикина, Олег Кононенко и Олег Артемьев. Молодое поколение в большей степени ориентируется на новейшие достижения и участников космических экспедиций.

    Интерес к космосу среди россиян заметно вырос: сегодня почти каждый третий хотел бы побывать на орбите, что в полтора раза больше, чем 20 лет назад. Чаще всего мечтают отправиться в космос молодые люди, а также жители мегаполисов и мужчины.

    Респонденты отмечают, что следующий большой прорыв в космосе связан с освоением и колонизацией Марса и Луны, а также с развитием космического туризма и появлением новых технологий, таких как космические лифты. Мечты о поиске внеземной жизни и дальних полетах остаются актуальными, а негативные сценарии звучат крайне редко.

    В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет по всей России. Исследование проводилось методом телефонного интервью, результаты взвешены по социально-демографическим параметрам, а предельная погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.

    Комментарии (6)
    9 апреля 2026, 18:45 • Новости дня
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили ранения различной степени тяжести после атаки беспилотника ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка.

    Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 9 апреля, когда люди собрались для прощания с погибшими.

    В сообщении Следственного комитета по ДНР отмечается: «По имеющейся в настоящее время информации, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии». Ранее в Минздраве ДНР сообщали о двух госпитализированных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о гибели четверых мирных жителей в результате атак украинских военных на различные районы региона.

    Комментарии (2)
    В Дагестане и Чечне объявлена ЧС федерального уровня из-за паводка
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

