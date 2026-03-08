Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
Президент России направил заслуженному тренеру Алексею Мишину поздравление по случаю 85-летия, подчеркнув его выдающуюся роль в развитии фигурного катания.
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта и тренера Алексея Мишина с 85-летием, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что благодаря таланту, трудолюбию и сильному чемпионскому характеру Мишин добился выдающихся успехов и стал настоящей легендой фигурного катания.
Путин подчеркнул, что многолетняя тренерская деятельность Мишина внесла значительный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и развитие традиций отечественного спорта. Президент отметил, что эти заслуги вызывают глубокое уважение.
В завершение поздравления Путин пожелал Мишину здоровья, бодрости духа и успешной реализации всех задуманных планов.
Ранее в субботу президент России поздравил женщин страны с 8 Марта и выразил благодарность за их вклад в развитие государства. До этого Путин также поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее достижения в космонавтике и общественной деятельности.