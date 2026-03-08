  • Новость часаИзбран новый верховный лидер Ирана
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 11:36 • Новости дня

    Путин поздравил тренера Мишина с юбилеем

    Путин поздравил Мишина с юбилеем и отметил его успехи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России направил заслуженному тренеру Алексею Мишину поздравление по случаю 85-летия, подчеркнув его выдающуюся роль в развитии фигурного катания.

    Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта и тренера Алексея Мишина с 85-летием, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что благодаря таланту, трудолюбию и сильному чемпионскому характеру Мишин добился выдающихся успехов и стал настоящей легендой фигурного катания.

    Путин подчеркнул, что многолетняя тренерская деятельность Мишина внесла значительный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и развитие традиций отечественного спорта. Президент отметил, что эти заслуги вызывают глубокое уважение.

    В завершение поздравления Путин пожелал Мишину здоровья, бодрости духа и успешной реализации всех задуманных планов.

    Ранее в субботу президент России поздравил женщин страны с 8 Марта и выразил благодарность за их вклад в развитие государства. До этого Путин также поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее достижения в космонавтике и общественной деятельности.


    6 марта 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин поздравил Терешкову с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин отметил заслуги Героя Советского Союза Валентины Терешковой в космонавтике и ее общественную деятельность, пожелав ей крепкого здоровья и всего наилучшего.

    Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, следует из поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

    «С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики. И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине», – отметил Путин.

    Президент также пожелал Терешковой крепкого здоровья и всего наилучшего.

    5 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных

    Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных

    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.

    Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.

    Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.

    «Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.

    Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.

    МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    5 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к своему коллеге из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжу Туадере с просьбой поделиться впечатлениями о посещении Петербурга.

    «Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.

    Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.

    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    6 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин провел совещание по эффективности военной техники в СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования военной техники в условиях спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что в обсуждении приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генштаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    В сентябре Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025».

    5 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Путин поздравил народную артистку Яковлеву с юбилеем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил телеграмму актрисе театра и кино Елене Яковлевой, в которой поздравил ее с 65-летним юбилеем.

    В торжественной телеграмме глава государства отметил выдающиеся профессиональные и личные качества знаменитой актрисы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    «Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом», – говорится в послании главы государства.

    Российский лидер подчеркнул, что эти черты помогают артистке добиваться успеха в профессии и радовать поклонников яркими работами. В завершение президент пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.

    7 марта 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.

    Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

    Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

    «Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

    Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.

    5 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков

    Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поставку злаков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поставку злаков, благодаря которым жители страны были обеспечены мукой.

    Глава ЦАР также заявил о намерении обсудить с российским президентом вопросы развития экономики и энергетики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что страна сталкивается с серьезным дефицитом энергетических ресурсов и рассчитывает на опыт России в этой сфере.

    Туадера подчеркнул, что во время переговоров будет уделено внимание и финансовым вопросам, связанным с функционированием энергетической системы ЦАР.

    Ранее Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России принял в Кремле Сергея Меликова, который рассказал о поддержке участников спецоперации и успехах аграриев Дагестана.

    Встреча Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым прошла в Кремле, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диалог был частью постоянной работы президента с руководителями регионов страны. Меликов сообщил, что подробно рассказал главе государства о положении дел в республике, успехах и планах на будущее.

    Глава Дагестана сообщил, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей.

    «Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей.

    С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн гуманитарки, закупали технику, снаряжение – все, что нужно для Победы», – написал Меликов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в регионе действуют выплаты, льготы и помощь семьям бойцов, а также реализуется программа «Доблесть гор» для их адаптации после возвращения домой.

    Кроме того, Меликов проинформировал Путина об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства. В прошлом году дагестанские хозяйства собрали почти 295 тысяч тонн плодов, что стало рекордным показателем для региона. В 2025 году, по словам Меликова, Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов урожая винограда – собрано 302 тысячи тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дербентская солнечная электростанция начала поставки электроэнергии в энергосистему юга России после завершения строительства.

    5 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами – представительницами разных профессий.

    Среди приглашенных – конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики, передает РИА «Новости». Путин поздравил всех женщин России с наступающим праздником, пожелал личного счастья и «производственных в широком смысле этого слова успехов».

    Президент отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Он выделил вклад женщин в разные сферы. «Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», – пояснил глава государства.

    Путин подчеркнул, что на женщинах лежит много обязанностей не только на работе, но и дома. «Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», – заявил он.

    Президент также добавил, что в России всегда будут ценить вклад человека вне зависимости от его пола.

    Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта.

    5 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин отметил турбулентность мировой ситуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку в мире как турбулентную.

    Об этом он заявил во время встречи с президентом Центрально-Африканской Республики Арканжем Туадерой в Москве, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между Россией и ЦАР налажено тесное взаимодействие по координации позиций на международной арене. Он отметил, что профильные министерства и ведомства обеих стран поддерживают постоянный контакт в этом направлении.

    «Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», – заявил Путин.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

  • О газете
