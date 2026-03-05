О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Над Абхазией уничтожили десятки беспилотников
Системы противовоздушной обороны в Абхазии отразили беспрецедентный налет, уничтожив почти все цели над 11 населенными пунктами, сообщил командующий ВВС и ПВО страны генерал-лейтенант Адгур Гумба.
Противник вел разведку, но прямые удары по объектам республики не планировались, сказал Гумба, передает ТАСС.
«Из примерно 30 обнаруженных в воздушном пространстве аппаратов 99% были уничтожены. Фрагменты сбитых средств обнаружены в 11 населенных пунктах», – заявил он.
Гумба назвал использование дронов 4 марта беспрецедентно массовым, так как ранее фиксировались лишь единичные пролеты.
Он добавил, что идет совместная работа абхазских расчетов и российских специалистов. Цели сбиваются ракетами или выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы подальше от жилых кварталов.
Накануне один беспилотник повредил высоковольтную линию, а другой взорвался в 20 метрах от дома. Власти призвали граждан не приближаться к обломкам ближе чем на 30 метров из-за угрозы детонации. При обнаружении фрагментов следует немедленно вызвать экстренные службы.
Министерство обороны России в конце февраля сообщило об уничтожении 97 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Оперативный штаб Краснодарского края заявил об обнаружении обломков дронов в частном секторе после атаки ВСУ. Российские средства ПВО ранее уничтожили 32 летательных аппарата над Азовским и Черным морями за девять часов.