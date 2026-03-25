Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Песков анонсировал встречу Путина с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем
Президент Владимир Путин намерен в среду встретиться с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Тинем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства.
Встреча пройдет в середине дня в Кремле, указал Песков, передает РИА «Новости».
«Отношения всеобъемлющего партнерства объединяют нас с Вьетнамом. Премьер-министр Вьетнама продуктивно работал в Москве эти дни», – добавил он.
По словам Пескова, вьетнамский политик также встречался с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу и с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Напомним, Фам Минь Тинь отправился в воскресенье с официальным визитом в Россию.