Марго Робби призналась, что «Грозовой перевал» превзошел книгу по эротизму
Актриса Марго Робби рассказала, что фильм «Грозовой перевал», премьера которого состоится 13 февраля, гораздо более откровенный, чем книга Эмилии Бронте, потому что она и ее партнер Джейкоб Элорди постоянно целуются и обнимаются в кадре.
В фильме, действие которого разворачивается на йоркширских пустошах, Джейкоб играет Хитклиффа, а Марго — Кэти.
Марго рассказала, как много она и ее привлекательный партнер по фильму целуются на экране в экранизации по сравнению с романом 1847 года.
Австралийская актриса, сыгравшая Барби в одноименном кино, призналась, экранизация романа Бронте 1847 года получилась куда более откровенной. Действие фильма разворачивается на йоркширских пустошах, Джейкоб играет Хитклиффа, а Марго – Кэти.
«В книге они на самом деле не целовались, а мы целуемся очень много. Мы целуемся везде», – цитирует Марго Daily Mail.
Робби призналась, что ей было невероятно приятно, когда Элорди поднимал её одной рукой или сажал на дерево.
«О, я лёгкая, как пёрышко, я крошечная», – радовалась тогда актриса.
Когда Робби утвердили на роль среди экспертов возникло роптание на тему того, что в романе Кэти – подросток, а Хитклифф – темнокожий цыган.
Между тем, на вопрос о том, готовится ли Робби к романтическим сценам по-особому, Марго ответила изданию PEOPLE: «Ничем не отличается от всех других сцен, которые мы снимаем. Фильм требует от нас всех очень многого. Моя героиня, по сути, плачет в каждой сцене, но нет, это было здорово. Мне очень понравилось играть персонажа, который мгновенно переходит от одной бурной эмоции к другой».