Актриса Марго Робби рассказала о правилах поддержания идеальной фигуры

Актриса Марго Робби рассказала о правилах поддержания фигуры

Tекст: Ирма Каплан

В октябре 2024 года звезда «Барби» родила мальчика, а в сентябре 2025 года щеголяет стройной и подтянутой на кинопремьере в голом платье. При этом она Робби заявляет, что с умеренностью у нее проблемы

«У меня плохо получается соблюдать умеренность. Я чувствую себя несчастной, если не поем. Я не могу просто есть салат каждый день и выпивать полбокала вина через день. Я не могу», – цитирует актрису Daily Mail со ссылкой на ее интервью для Emirates Woman.

Рассказывая о своей более строгой «чистой» диете, она сказала, что на завтрак обычно выбирает кашу с ежевикой или смузи Green Machine с капустой кейл и яблоком.

В обеденное время актриса ест что-то вроде курицы с лимоном и коричневым рисом или салат из скумбрии с помидорами и огурцами. На ужин у нее стейки из тунца со сладким картофелем или овощное жаркое с рисовой лапшой.

По словам Робби, он время от времени выпивает бокал вина, но отказывается от насыщенных жиров, фастфуда, сладких напитков и шоколада перед каким-нибудь мероприятием или премьерой.

«У меня не очень хорошая диета. Я люблю пиво, картошку фри, бургеры, но если мне придётся надеть бикини, то я буду три дня питаться морковными палочками. Я впадаю либо в одну крайность, либо в другую», – призналась Марго.

Однако интенсивные кардиотренировки и бег ей по душе. Когда она тренировала силу и наращивала мышечную массу во время работы над фильмом «Тоня против всех», то усилила тренировки после встречи с настоящей Тоней Хардинг, бывшей фигуристкой, ставшей профессиональным боксером.

«Я много времени проводила в спортзале, пытаясь нарастить мышечную массу для фильма «Тоня против всех». Я работала над ногами. Я пыталась стать сильнее в ногах. Но она [Тоня] сказала: «Забудь об этом, думай о силе кора». А я ответила: «Ладно, буду делать больше приседаний», – рассказала актриса.

Марго также увлекается боксом и тренировками ног, которыми она начала заниматься, готовясь к роли в «Отряде самоубийц» в 2016 году.

«Я действительно увлеклась пилатесом, когда переехала в Лос-Анджелес [в 2013 году], и всегда чувствую себя намного лучше после хорошей растяжки», – рассказывала она журналу Women's Health.

Робби отмечала, что ей очень нравились занятия боксом и тренировки по боевым искусствам для «Отряда самоубийц», но она быстро поняла, что не очень любит поднимать тяжести.

«Когда я не готовлюсь к роли, я предпочитаю заниматься тем, что мне действительно нравится, например, ходить на уроки танцев или играть в теннис с друзьями», – резюмировала Робби.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марго Робби в 2018 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Тоня против всех».