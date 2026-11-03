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    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 19:02 • Новости дня

    Путин поздравил стрелка Аристархова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе.

    Глава государства отметил вклад победителя первенства в развитие и популяризацию стрелкового спорта в России. «Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников, стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    В прошлом месяце глава государства поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    3 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Умер народный артист России Дуров
    Умер народный артист России Дуров
    @ vk.ru/uldramtheatre

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет, сообщило правительство региона.

    На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

    «Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

    Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

    Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Рязанском государственном областном театре юного зрителя сообщили о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Баранова.

    Летом после долгой болезни умерла звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    2 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок пребывания иностранных граждан в России по единой электронной визе могут увеличить до 45 суток, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

    В Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в закон о порядке выезда из России и въезда в страну, передает РИА «Новости». Документ предлагает убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, увеличив этот срок с 30 до 45 суток.

    Законопроект также предусматривает отмену ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок визой можно будет воспользоваться через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

    Кроме того, электронную визу предлагают дополнить возможностью транзитного проезда через территорию России. Это позволит иностранцам следовать в третьи страны при наличии визы или права на безвизовый въезд в государство назначения.

    Сейчас единая электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет до 30 суток с момента въезда. Для ранее оформленных виз предлагается сохранить действующие сроки и ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам в 2027 году на уровне 3010.

    В начале года в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Интерес к изучению национальных языков в России заметно вырос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важным, ремесел, обычаев. Но ведь это так интересно. Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В прошлом месяце Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки языков народов России.

    До этого Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны.

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    3 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне получили возможность подать заявку на смену оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    «Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на «Госуслугах», – сообщает Минцифры в Max. Заявка будет автоматически передана независимому оператору базы данных перенесенных номеров для проверки.

    К новому сервису уже присоединились операторы «большой четверки» и другие компании. Традиционные способы переноса номера через сайт или при визите в офис оператора продолжают работать.

    Для оформления заявки пользователю нужно зайти в профиль на портале, открыть раздел «Сим-карты», выбрать номер и следовать инструкциям. После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора, которое можно оформить в том числе дистанционно через приложение «Госключ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители операторов связи и крупнейших банков договорились отложить блокировку немаркированных звонков от финансовых организаций.

    В четверг глава Минцифры Максут Шадаев предложил блокировать на уровне операторов связи все сим-карты мошенников.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    2 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Росгвардия предложила исключить женские меховые шапки из военной формы
    Росгвардия предложила исключить женские меховые шапки из военной формы
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Росгвардия подготовила проект президентского указа об исключении из военной формы редко используемых предметов, включая женские меховые шапки, и добавлении новых элементов экипировки, следует из проекта указа президента.

    Проект указа предусматривает отказ от малоиспользуемых предметов личного пользования и принятие на снабжение новых образцов одежды, передает РИА «Новости». Из экипировки планируется исключить зимнюю камуфлированную полевую фуражку для высших офицеров, а также панаму и берет для всех категорий военнослужащих, кроме морских подразделений. Кроме того, из формы уберут женские меховые шапки серого и черного цветов и некоторые виды шерстяных курток.

    Вместо этого ведомство предлагает добавить в снабжение утепленную шапку, рубашку поло и ботинки с высокими берцами защитного цвета. Для женщин из числа высших офицеров введут парадно-выходной шерстяной жакет и брюки с кантами и лампасами.

    Проект указа также разрешает носить элементы парадной формы роты почетного караула военнослужащим других подразделений, которые выполняют аналогичные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты разработали антитепловизионные гамаши для маскировки нижних конечностей военнослужащих.

    В прошлом году Росгвардия исключила портянки из вещевого снабжения.

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    2 ноября 2026, 21:24 • Новости дня
    Правительство ввело ограничения на госзакупки импортной мебели

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабмин расширил перечень иностранных товаров, на которые будут распространяться ограничения при государственных закупках в 2027 году.

    В список новых позиций вошли мебель для офисов, предприятий торговли и кухонь, деревянная мебель для спален, столовых и гостиных, а также свинцовые аккумуляторы, за исключением тех, что предназначены для запуска поршневых двигателей, передает ТАСС.

    В Министерстве промышленности и торговли пояснили, что иностранная продукция будет допускаться к участию в государственных тендерах только при условии отсутствия на торгах российских аналогов.

    Ограничения вступят в силу поэтапно: для свинцовых аккумуляторов правила начнут действовать с 1 января 2027 года, а для мебельной продукции – с 1 июля 2027 года.

    В ведомстве добавили, что такой подход даст заказчикам возможность подготовиться к новым требованиям и заранее спланировать закупки. Там подчеркнули, что эта мера направлена на поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для поставок российской продукции в рамках государственного заказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в Минпромторге сообщили о постепенном ограничении параллельного импорта для товаров в сферах косметики, радиоэлектроники и легкой промышленности.

    Летом прошлого года власти России заявили о намерении ввести запрет на закупку импортных телевизоров для государственных и муниципальных нужд.

    В начале прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров предложил нормативно ограничить закупку импортного оборудования при наличии отечественных аналогов.

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    2 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Лантратова сообщила об отъезде многих жителей Алешек до начала гуманитарной миссии

    Лантратова: Многие жители Алешек уехали до начала гуманитарной миссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многие жители города Алешки покинули свои дома до того, как началась гуманитарная миссия по их эвакуации, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы рассчитывали, что уедет еще больше людей, но при этом мы понимали, что за период этого времени, сколько была сложная ситуация в Алешках, уже большое количество людей уехали», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она отметила, что ожидания по числу эвакуируемых были выше, и в итоге многие автобусы возвращались пустыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила об отказе некоторых жителей Алешек в Херсонской области от эвакуации из-за семейных обстоятельств и нежелания покидать свои дома.

    Она рассказала о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Лантратова заявила о праве потерявших жилье жителей города на получение компенсаций.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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