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Галапагосские пингвины оказались под угрозой исчезновения из-за рыбы
Эль-Ниньо оставил галапагосских пингвинов без рыбы
Галапагосские пингвины могут исчезнуть из-за климатического феномена Эль-Ниньо, который приводит к сокращению количества необходимой им для выживания мелкой рыбы в океане, сообщил биолог, глава компании Biodiversa Consultores Вашингтон Тапиа.
«Галапагосские пингвины зависят от доступности мелкой рыбы. Когда их добыча сокращается или перемещается, взрослым особям приходится тратить больше энергии на поиск пропитания, и они могут приостанавливать размножение», – заявил биолог Тапиа РИА «Новости».
Эксперт объяснил, что из-за Эль-Ниньо океан нагревается, нарушается циркуляция вод, а рыбы и водоросли меняют численность и места обитания. По его словам, затяжной недостаток пищи также может вызвать потерю массы тела и рост смертности пингвинов.
Галапагосский пингвин – единственный вид пингвинов, обитающий на линии экватора, и один из самых маленьких в мире. Популяция этих птиц оценивается примерно в 2 тыс. особей и находится под угрозой исчезновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН предупредили об угрозе увеличения числа голодающих в мире из-за экстремальных погодных условий и феномена Эль-Ниньо.
Эксперт природоохранного фонда «Природа и люди» Кокорин сообщил об угрозе масштабных засух и дефицита воды в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и Центральной Америке из-за Эль-Ниньо.
Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила о возможности превращения Эль-Ниньо в сильнейшее климатическое явление за последние четыре десятилетия.