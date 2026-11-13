  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня

    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    11 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

    Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

    В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    11 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве двух девочек на Урале запросили 25 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Свердловской области государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

    В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области в Max.

    Следствие установило, что в октябре 1994 года обвиняемый вместе со своим дядей изнасиловали и убили 13-летнюю девочку в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь огласки, мужчины привели в помещение подругу убитой, которая видела, с кем ушла школьница. Вторую девочку также изнасиловали и лишили жизни, нанеся ей не менее десяти ножевых ранений.

    После этого злоумышленники вывезли тела на берег Чусовского озера и подожгли. Обвиняемый вину не признал, дело в отношении его родственника выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале уральский суд отправил в колонию мужчину за убийство семерых человек в начале девяностых годов.

    В прошлом году кузбасские следователи нашли обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей в 1990-х годах.

    В 2025 году екатеринбургский подросток получил тюремный срок за убийство подруги и ее матери.

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    10 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения

    FDA: Препараты для похудения могут вызывать потерю зрения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения класса GLP-1 RA, в том числе «Оземпика».

    Применение препаратов этого класса связано с потенциальным повышенным риском неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, цитирует ТАСС американского регулятора.

    «Это редкое заболевание, которое может приводить к резкому, безболезненному снижению остроты зрения в одном из глаз, в том числе к полной потере зрения», – заявили в FDA.

    Там уточнили, что потеря зрения в одном глазу повышает риск развития аналогичного заболевания во втором.

    В связи с этим регулятор обязал производителей прописывать предостережение на упаковках таких препаратов, самыми известными марками которых являются Ozempic и Wegovy. Пациентам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при резком ухудшении зрения, его помутнении или искаженном восприятии цветов. Медработникам следует информировать пациентов о рисках.

    Среди факторов риска в FDA назвали курение, диабет, апноэ во сне, болезни почек, высокое давление и пониженный уровень гемоглобина. Согласно клиническим испытаниям препаратов GLP-1 RA, частотность заболевания составила 6,4 случая на 100 тыс. пациентов, принимавших лекарства, против 3,8 на 100 тыс. в группе принимавших плацебо. Этиология заболевания, вызывающего сокращенный приток крови к глазному нерву, пока до конца не выяснена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России в четыре раза выросли продажи препарата для лечения диабета и похудения семаглутида.

    Европейский регулятор обнаружил у лекарств для снижения веса способный вызвать потерю зрения побочный эффект.

    В США зафиксировали случаи потери зрения после приема популярного препарата «Оземпик».

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    10 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

    Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

    «Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

    Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

    По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

    В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.

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    11 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    Пропавшую в Тюменской области неделю назад 15-летнюю девушку нашли живой

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции нашли живой 15-летнюю девушку, потерявшуюся неделю назад в Тюменской области, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски 15-летней девушки из села Покровское Ярковского округа велись с 9 ноября после обращения ее законных представителей в полицию, передает РИА «Новости». «Девушка найдена сотрудниками полиции, жива, с ней все в порядке», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее отмечалось, что девушка неоднократно уходила из дома, она пропала 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу две 12-летние девочки пропали в Ленинском районе Красноярска.

    В прошлом месяце нашли живым 15-летнего подростка в Тольятти.

    В сентябре в Петропавловске-Камчатском организовали поиски пропавшей 12-летней школьницы.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    10 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

    СК: В Свердловской области возбудили дело после избиения школьника учителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоярском районе Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту применения физической силы учителем к школьнику, сообщили в Следственном комитете.

    Следственный отдел по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента, сообщается в канале регионального следственного управления СК в Max.

    Ранее в публичном пространстве получила распространение информация о том, что 9 ноября в Белоярском районе преподаватель одной из школ применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего во время урока.

    В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначается экспертиза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура начала проверку после появления видеозаписи избиения ученика девятого класса учителем физкультуры в Свердловской области.

    В апреле учитель одной из школ Междуреченска Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после причинения травм ученику на уроке.

    В феврале прошлого года следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары из-за пощечины ученику.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    10 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал два новых препарата от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения зарегистрировало два оригинальных препарата для терапии редких заболеваний.

    «Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний – «Айкирво», международное непатентованное наименование Элафибранор и «Гемпавзи» с МНН Марстацимаб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что «Элафибранор» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. В свою очередь «Марстацимаб» применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В прошлом месяце Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний.

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

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    11 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

    Tекст: Антон Антонов

    Ученицу школы № 73 госпитализировали после падения из окна учебного заведения, следует из сообщений в соцсетях и Муниципального центра управления Краснодара.

    В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

    «По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.

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    11 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Борющийся с раком Байден рассказал о своем самочувствии

    Экс-президент США Байден заявил о хорошем самочувствии на фоне борьбы с раком

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Джо Байден на фоне борьбы с раком заявил, что чувствует себя хорошо и полностью сохраняет свои умственные и физические способности.

    «Я чувствую себя хорошо», – сказал он в интервью изданию People. По словам экс-президента, последние обследования показали, что рак не распространился по организму.

    «Это не означает, что он не распространится в будущем, но пока этого не произошло. И я по-прежнему полностью сохраняю свои умственные способности. Мои физические способности также сохранились», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Джо Байден заявил о воодушевлении врачей реакцией его организма на лечение от рака простаты.

    В тот же день он заявил о выявлении у него онкологического заболевания в процессе написания автобиографической книги.

    В августе бывший американский лидер впервые вышел на публику после сообщений его сына Хантера о резком ухудшении здоровья из-за онкологии.

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    10 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.

    В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    «По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.

    В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.

    В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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