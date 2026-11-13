Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

Tекст: Катерина Туманова

«Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

