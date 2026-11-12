Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Осужденная за растрату экс-ректор СГМУ Горбатова освобождена по помилованию
Бывший ректор Северного государственного медицинского университета в Архангельске Любовь Горбатова, осужденная за растрату средств вуза, освобождена из вологодской колонии по указу о помиловании.
Освобождение Горбатовой из ИК-1 Вологды состоялось в четверг, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. В комиссии по вопросам помилования на территории Вологодской области подтвердили, что ранее получали от нее соответствующее прошение.
В феврале Октябрьский районный суд Архангельска признал Горбатову виновной в растрате и приговорил к двум годам колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда, но вскоре госпитализирована в тяжелом состоянии.
Суд установил, что экс-руководитель израсходовала вверенные ей средства университета на оплату юридических услуг для себя и подчиненных, проходивших свидетелями по другому делу.
Ущерб составил 1,3 млн рублей и не был возмещен. Сама Горбатова вину не признала, заявляя, что действовала в интересах вуза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте первый заместитель главы администрации Пятигорска была отправлена в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом более 117 млн рублей.
В феврале суд в Калининграде вынес обвинительный приговор бывшему ректору и проректору Балтийского федерального университета по делу о хищении бюджетных средств вуза.
Суд в Архангельске приговорил бывшего руководителя Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатову к реальному лишению свободы за крупную растрату.