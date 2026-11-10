Скончался призер Олимпиады 1960 года по гимнастике Кердемелиди

Призер Олимпиады по гимнастике Кердемелиди умер на 89-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О кончине спортсмена сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России в Max. Причина смерти гимнаста не уточняется.

Кердемелиди завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Риме в командном многоборье. В этой же дисциплине он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира. В активе спортсмена также две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

После завершения карьеры Кердемелиди работал тренером сборной СССР. Он также входил в состав технической комиссии по мужской спортивной гимнастике Европейского гимнастического союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман ушел из жизни в возрасте 95 лет.

В пятницу пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила о смерти бывшего тренера сборных страны по спортивной гимнастике Леонида Аркаева.

В прошлом месяце чемпион Олимпийских игр 1988 года по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе скончался в возрасте 60 лет.