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Военные нашли «инкубаторы» для беспилотников при взятии Великомихайловки
Российские военные нашли склад с «инкубаторами» для БПЛА в Великомихайловке
Российские военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили склад с оборудованием для беспилотников украинских войск при взятии населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области.
Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области выявили укрепленный склад украинских войск с оборудованием для расчетов беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
«Вблизи города нашли пункт под дотом, укрепленный: там сбросы лежали. Самих гексакоптеров, «птичек», не было, но были их «инкубаторы», были антенны, были провода, это все нам в подарок оставили», – рассказал командир штурмового подразделения с позывным Самосвал.
В военном ведомстве добавили, что украинские подразделения заранее превратили жилую застройку в систему оборонительных позиций, адаптировав подвалы под укрытия. Российским штурмовым отрядам приходилось выбивать противника улицу за улицей, учитывая особенности местного рельефа и погодные условия.
После взятия населенного пункта бойцам пришлось закрепляться на новых рубежах под регулярными ударами. Для возвращения утраченных позиций ВСУ массово применяли тяжелые гексакоптеры, сбрасывая на постройки противотанковые мины. Командир отделения с позывным Зонт уточнил, что из-за обрушения зданий военнослужащим приходилось оперативно раскапывать завалы и спасать людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Российские военные заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области. Танкисты уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области.