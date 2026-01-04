Представитель Долиной опроверг отмену ее юбилейного концерта в Москве

Пудовкин опроверг отмену юбилейного концерта Долиной в Москве

Tекст: Катерина Туманова

«Изменений по этому концерту нет», – сказал он РИА «Новости».

Днем ранее СМИ сообщали, что концерт Долиной в ММДМ отменен, так как билеты на него приобрели около 15% зрителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здание, где намечалось выступление, вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах. Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

Напомним, в конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.