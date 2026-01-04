Представитель Долиной опроверг отмену ее юбилейного концерта в Москве

Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Пудовкин опроверг отмену юбилейного концерта Долиной в Москве
Намеченный на 6 марта концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ), заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.
«Изменений по этому концерту нет», – сказал он РИА «Новости».
Днем ранее СМИ сообщали, что концерт Долиной в ММДМ отменен, так как билеты на него приобрели около 15% зрителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здание, где намечалось выступление, вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах. Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.
Напомним, в конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.