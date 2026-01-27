Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил в интервью газете Iltalehti, что допускает возможность личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает Ura.ru.

«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным», – сообщает Iltalehti.

В то же время Орпо подчеркнул, что сейчас подходящий момент для начала диалога еще не наступил, и ситуация не располагает к проведению личной встречи.

Премьер считает, что нынешнее положение дел в Европе не может сохраняться бесконечно. По его словам, европейским странам рано или поздно придется вести переговоры с Россией, поскольку позиция Москвы играет ключевую роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема* поблагодарил президента России Владимира Путина за открытость к диалогу с Европой. Мема отметил, что позиция Путина важна на фоне антироссийской риторики западных стран.

Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.