Бурятский Дед мороз указал, куда слать письма с мечтами под Восточный Новый год

Бурятский Дед мороз дал инструкцию по отправлению желаний под Новый год
Российские буддисты будут отмечать Новый год по лунному календарю 18 февраля, чтобы правильно загадать заветные желания на праздник, бурятский Дед мороз Сагаан Убугун (Белый Старец) рассказал, как это делать перед Восточным Новым годом.
«Ко мне приходят разные письма, поздравления, пожелания, и, конечно же, дети обращаются с просьбами. Интересно, что многие думают, что раз я буддийский персонаж, то нахожусь в дацане, и часто пишут в главный дацан – Иволгинский. Эти письма мне тоже передают. Но вообще у меня есть официальная резиденция: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, мкрн Верхняя Березовка, 17Б, Этнографический музей народов Забайкалья», – рассказал он в беседе с РИА «Новости».
В Белого старца верят с древних времен, примерно 2,5 тысячи лет назад появилась легенда о том, как он – хранитель местности и покровитель семейного благополучия дарует богатство и долголетие. К тому же он старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет, а с приходом буддизма Сагаан Убугун стал буддийским божеством.
Сагаалган – Буддийский Новый год – один из самых важных праздников монголоязычных народов, приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
«Сагаалган» произошло от слова «сагаан», «белый», который у монголоязычных народов является символом добра, счастья, благополучия и чистоты. Дату встречи Нового года по лунному календарю каждый год высчитывают по астрологическим таблицам.
