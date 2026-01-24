Бурятский Дед мороз указал, куда слать письма с мечтами под Восточный Новый год

Бурятский Дед мороз дал инструкцию по отправлению желаний под Новый год

Tекст: Катерина Туманова

«Ко мне приходят разные письма, поздравления, пожелания, и, конечно же, дети обращаются с просьбами. Интересно, что многие думают, что раз я буддийский персонаж, то нахожусь в дацане, и часто пишут в главный дацан – Иволгинский. Эти письма мне тоже передают. Но вообще у меня есть официальная резиденция: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, мкрн Верхняя Березовка, 17Б, Этнографический музей народов Забайкалья», – рассказал он в беседе с РИА «Новости».

В Белого старца верят с древних времен, примерно 2,5 тысячи лет назад появилась легенда о том, как он – хранитель местности и покровитель семейного благополучия дарует богатство и долголетие. К тому же он старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет, а с приходом буддизма Сагаан Убугун стал буддийским божеством.

Сагаалган – Буддийский Новый год – один из самых важных праздников монголоязычных народов, приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.

«Сагаалган» произошло от слова «сагаан», «белый», который у монголоязычных народов является символом добра, счастья, благополучия и чистоты. Дату встречи Нового года по лунному календарю каждый год высчитывают по астрологическим таблицам.

