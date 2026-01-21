Британия заявила о поддержке Гренландии под угрозой пошлин США

Стармер: Британия не изменит позицию по Гренландии под угрозой пошлин США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил в парламенте, что страна не намерена отступать от своей позиции по Гренландии даже под угрозой введения пошлин со стороны США. Он подчеркнул: «Британия не отступит от наших принципов и ценностей в отношении будущего Гренландии под угрозой введения пошлин, и это моя четкая позиция», пишут РИА «Новости».

Стармер отметил, что Лондон продолжает конструктивный диалог по вопросу Гренландии, являющейся частью Датского королевства, и считает, что будущее острова должна определять сама Гренландия совместно с Данией.

Премьер также указал, что угрозы введения пошлин в отношении союзников для оказания давления являются абсолютно неправильными.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 10% на ряд европейских стран, которая позднее увеличится до 25%. Эти меры будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп назвал передачу архипелага Чагос под юрисдикцию Маврикия «актом огромной глупости» Британии.

В ответ Кир Стармер отметил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Трампа и связал высказывания президента США с разочарованием по поводу ситуации с Гренландией.

А в среду стало известно, что власти Британии рассматривают возможность продажи Дании фрегатов Type 31 из-за роста российской активности в Северной Атлантике.