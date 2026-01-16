Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Один из четырех обладателей «Новогоднего миллиарда» обратился за выигрышем
Один из четырех лотерейных мультимиллионеров «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали враспространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
Один из четырех мультимиллионеров, выигравших в новогодней лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото», обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша, передает РИА «Новости». В «Столото» уточнили, что речь идет об участнице из Свердловской области, которая выиграла 333 млн 333 тыс. 333 рубля и 15 января лично посетила центр для оформления документов.
В компании напомнили, что в этом году главный приз – миллиард рублей – впервые был поделен между тремя победителями. Кроме того, был разыгран еще один крупный приз – 100 млн рублей.
По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, она поздравила победителя и добавила, что ждут остальных мультимиллионеров и миллионеров тиража, которые пока не обратились с документами для получения выигрыша. За первые две недели января оформить свои призы успели только 18 из 102 победителей, выигравших более одного млн рублей, что составляет 18% от общего числа крупных победителей новогодней лотереи.
