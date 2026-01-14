Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
В Тбилиси обвинили постпредство ЕС в провокации в День государственного флага
«Провокационным» назвал депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили поздравление постпредства ЕС в Грузии 14 января с Днем государственного флага, так как в видеоролике дипломатической миссии Брюсселя есть кадры знамени на радикальных протестных митингах в Тбилиси, во время которых пострадало свыше 170 полицейских, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«К сожалению, не прячут своих намерений по отношению к Грузии и не дистанцируются от такой повестки дня, которая не приведет Грузию и ЕС к хорошему результату», – заявил депутат, который возглавляет в высшем законодательном органе Грузии комитет по процедурным вопросам.
«Флаг – важнейший символ нашего государства, а мы сталкиваемся с провокационной действительностью», – прокомментировал он видеоролик.
«Уважение к нашему флагу – это уважение к Грузии. В этом ролике акцент сделан не на уважении к флагу, а на насилии, от поддержки которого (в Брюсселе) так и не отказались», – сказал Давид Матикашвили.
Напомним, ранее граждане Украины были приговорены в Грузии к заключению за участие в беспорядках.